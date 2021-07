Hoje no Parque da Devesa: Anima-Te com Ana Laíns e Sara Vidal

Este domingo há música para ouvir no Parque da Devesa com mais uma sessão do Anima-te, o programa de animação de verão em Famalicão.

A partir das 19h00 a música tradicional portuguesa vai estar em destaque pelas vozes de Ana Laíns e Sara Vidal.

A cantar profissionalmente desde 1999, ano em que venceu a “Grande Noite do Fado” de Lisboa, no Coliseu dos Recreios, Ana Laíns carrega o fado e a música tradicional portuguesa há duas décadas. Durante a sua carreira colaborou com artistas como Boy George, Fafá de Belém, Luís Represas, Stewart Sukuma, Paulo Flores, Karyna Gomes, Lura, Tonecas Prazeres e Piki Pereira. Em 2014, foi nomeada Embaixadora das Comemorações dos 8 séculos de Língua Portuguesa e, em 2019, a convite de Júlio Isidro, integrou o seleto elenco do concerto de comemoração dos 45 anos sobre o 25 de Abril. A artista conta com três álbuns lançados: “SENTIDOS” (2006), “QUATRO CAMINHOS” (2009) e”PORTUCALIS” (2017). O seu terceiro disco, uma viagem pela língua e etnografia portuguesa, conta com a participação de Ivan Lins, Luís Represas, Mafalda Arnauth e Filipe Raposo. Na celebração dos 20 anos de carreira, Ana Laíns lançou um livro-disco que representa a sua dedicação à promoção da língua e cultura tradicional portuguesas, no qual todas as canções estão traduzidas para mirandês.

Imediatamente antes do concerto de Ana Laíns, sobe ao palco do Anima-Te a cantora e multi-instrumentista de música tradicional e folk portuguesa Sara Vidal. A artista, que iniciou profissionalmente a sua carreira musical, em 2005, no grupo galego Luar na Lubre, no qual foi a vocalista principal até 2011, tem desenvolvido, em Portugal, vários projetos no âmbito da música folk, celta e tradicional portuguesa, nomeadamente como membro integrante dos projetos Espiral, A Presença das Formigas, Diabo a Sete e Cantos da Quaresma. O ano de 2020 marca a sua estreia, em nome próprio, com a edição do primeiro disco “Matriz”, que assinala 15 anos de um percurso dedicado às sonoridades do mundo e, em particular, à música tradicional portuguesa.

Recorde-se que todos os espetáculos inseridos na programação do Anima-te têm entrada gratuita, com levantamento obrigatório de ingresso no local do evento (Parque da Devesa) no período das 2horas que antecede o espetáculo. Cada pessoa poderá levantar até 6 ingressos.