Termina esta quarta-feira a edição 2019 do “Cinema Paraíso”, iniciativa do Cineclube de Joane e da Câmara Municipal de Famalicão que leva o cinema ao ar livre.

A última sessão está marcada para as 22h00, no anfiteatro do Parque da Devesa.

O filme escolhido foi “OU NADAS OU AFUNDAS”, um dos grandes êxitos do cinema francês do ultimo ano.