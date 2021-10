Hipismo: Três famalicenses sagram-se campeãs regionais de dressage

Três atletas famalicenses, duas das quais naturais e outra residente no concelho, sagraram-se, este fim de semana, campeãs regionais de Dressage, competição que decorreu no Centro Hípico do Porto.

Leonor Sena, com 11 anos, alcançou o título regional em iniciados, escalão preliminar, com o cavalo T-Gringo; Maria Castelo, de 16 anos, foi a vencedora em juniores, escalão média, a montar Laçarote; e por último, Daniela Fernandes, de 17 anos, foi a melhor em amador, escalão elementar, com o cavalo Jasmim das Arcas.

Leonor e Daniela são alunas do professor João Nuno Cabral, e Maria Castelo é aluna de Fernando Carneiro.