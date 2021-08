Hernán De La Fuente é a mais recente novidade no plantel do Futebol Clube de Famalicão.

O atleta, de 24 anos, chega oriundo do Vélez Sarsfield. Ao serviço do emblema de Buenos Aires estreou-se no campeonato argentino e atuou na Taça Libertadores e na Taça Sul-Americana. No último mês representou a seleção sub-23 da Argentina nos Jogos Olímpicos.

O contrato é válido por três temporadas.