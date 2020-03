Há um novo hotel de luxo na Madeira com detalhes de elegância e exclusividade de empresa famalicense

A mais recente atração hoteleira do Funchal, na ilha da Madeira, foi construída com o apoio de uma empresa de Vila Nova de Famalicão.

O hotel Savoy Palace, um resort cosmopolita, localizado numa das avenidas mais centrais do Funchal, contou com o apoio da BPlan, empresa famalicense do grupo A.F Azevedos, que cria soluções em metal na área da arquitetura, design e decoração.

As aplicações produzidas envolvem os painéis retroiluminados nas cabeceiras dos quartos, bem como as guardas das escadas do lobby e da ponte sobre a piscina exterior, foram da responsabilidade da empresa com showroom na vila de Ribeirão, em Famalicão.

Os preços de reserva variam entre os 150€ a 200€

Veja ao pormenor este novo empreendimento: