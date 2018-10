“Há Teatro n’Aldeia” a partir deste sábado em Famalicão

A partir deste fim-de-semana e até dia 15 de dezembro, o município de Vila Nova de Famalicão vai levar o teatro a vários palcos do concelho. Tudo graças à iniciativa “Teatro n’Aldeia”, que nesta sua quarta edição tem programada a apresentação de quatro espetáculos em 11 freguesias famalicenses.

São elas: Castelões, Oliveira S. Mateus, Fradelos, Riba d’Ave, Mogege, Gavião, Ruivães, Avidos, Esmeriz, Vale S. Martinho e Arnoso Santa Maria.

O Grutaca – Grupo de Teatro Amador Camiliano participa na iniciativa com a apresentação de dois espetáculos: “Os Brilhantes do Brasileiro”, de Camilo Castelo Branco, já neste sábado, 27 de outubro, às 21h30, no Salão Paroquial de Castelões, e a 15 de dezembro, pelas 21h30, no auditório da Banda de Música de Arnoso Santa Maria; e a peça “Eu, Tu, Ele, Nós, Vós, Eles”, no Salão Paroquial de Mogege, no dia 11 de novembro (16h00), e no Auditório António Gomes, em Avidos, no dia 2 de dezembro (16h00).

O Núcleo de Teatro da ACV- Associação Cultural de Vermoim vai levar a representação da obra“Falar Verdade a Mentir”, de Almeida Garrett, ao Salão Paroquial de Oliveira São Mateus, neste domingo, 28 de outubro (16h00); ao Salão Paroquial de Riba d’Ave, no dia 10 de novembro (21h30), à Casa do Povo de Ruivães, no dia 1 de dezembro (21h30) e à Casa de Esmeriz, a 8 de dezembro, às 21h30.

“Um médico à rasca” é o nome da peça que o GRECULEME – Grupo Recreativo e Cultural de Lemenhe vai apresentar em Fradelos, na Junta de Freguesia, no dia 3 de novembro (21h30); no Salão Paroquial de Gavião, a 24 de novembro, às 21h30, e no Grupo Recreativo e Cultural de Vale São Martinho, no dia 9 de dezembro, às 16h00.

Recorde-se que o “Teatro n’Aldeia” é promovido desde 2015 pela autarquia famalicense, através do pelouro da Cultura e Turismo.

O presidente da autarquia, Paulo Cunha, deixa o convite aos famalicenses para que assistam aos vários espetáculos agendados e lembra ainda que esta é uma das muitas iniciativas dinamizadas pela autarquia com o objetivo de descentralizar a atividade cultural no concelho e de promover o teatro amador.

Todos os espetáculos têm entrada gratuita.