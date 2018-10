Há talento famalicense a brilhar no programa “The Voice Portugal”

Joana Couto é o mais recente talento famalicense a dar cartas na televisão portuguesa. Tudo começou através da iniciativa do namorado que, às escondidas, inscreveu-a no “talent show” da RTP.

A jovem de 22 anos foi surpreendida com um e-mail da produção do programa a convocá-la para um casting. Foi aí que percebeu que a alguém a tinha inscrito e que esta era uma boa oportunidade para mostrar que “as cantoras de bandas de baila não sabem só cantar pimba”.

Apesar de nova, Joana Couto já conta com alguma experiência no muno da música, através da banda formada pelo pai “Terceira Dimensão”. No primeiro programa onde participou, emitido no último domingo, a famalicense conseguiu a aprovação de Anselmo Ralph com o tema ‘My Heart Will Go On‘ de Celine Dion.

O percurso de Joana Couto no programa “The Voice Portugal” está ainda no início e vai depender dos votos dos Portugueses, uma vez que esta participante é uma das apuradas para a 2ª fase do concurso, onde vai ser desafiada a competir com os restantes colegas em programas que vão ser emitidos em direto e com votação do público.