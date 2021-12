Há regras a cumprir para correr de Famalicão até Joane

Na manhã do próximo domingo, a partir das 10h30, realiza-se mais uma edição da prova de atletismo Famalicão-Joane, uma organização da Associação Teatro Construção. A participação nesta festa do atletismo, que liga a cidade à vila joanense, obedece ao cumprimento de regras impostas pela Direção-Geral de Saúde.

Deste modo, cada atleta deve observar as seguintes orientações

1. Apresentação do certificado de vacinação válido ou, caso não o possuam, o comprovativo de testa negativo à Covid-19, realizado nas últimas 48h, no dia da competição, ou previamente, quando levantarem o dorsal no sábado. Quando solicitado, o certificado de vacinação deverá ser apresentado no telemóvel, através da aplicação do SNS24, ou impressa em papel;

2. Todos os atletas, treinadores e dirigentes devem estar munidos de máscaras;

3. Os participantes podem fazer o aquecimento sem máscara, mas quando se dirigirem para o local de partida devem ir obrigatoriamente de máscara. Após a partida podem retirar a máscara, e, se possível, colocar a mesma nos recipientes devidamente assinalados para esse efeito;

4. No final, será fornecida uma máscara a todos os atletas que terminem a prova;