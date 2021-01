A ida às urnas é uma das exceções à proibição imposta pelo governo este fim de semana de circulação entre concelhos.

Recordamos que esta é uma medida que entra em vigor às 20h00 desta sexta-feira, mantendo-se até às 05h00 da próxima segunda.

No domingo realizam-se as Eleições Presidenciais, com urnas de voto em todas as freguesias do território nacional. Se o seu local de voto for fora do concelho de residência, está autorizado a circular.