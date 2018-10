“Há muita gente no minho com fome” – diz D.Jorge Ortiga

«Pensamos que a crise está ultrapassada, mas, não está tudo resolvido. Ainda há gente com fome no nosso Minho e que não tem uma habitação digna, nem água na sua casa. Há pessoas no distrito de Braga que não têm sequer capacidade financeira para comprar óculos para poder ver ou para pagar medicamentos. Por isso, temos de intervir»

Excerto de uma entrevista do jornal Diário do Minho ao Arcebispo Primaz D.Jorge Ortiga, onde este denuncia e lamenta a situação social vivida no distrito de Braga.