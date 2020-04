Há meias solidárias que o vão fazer ficar em casa

As “Stay Home Socks” têm como objetivo ajudar o Serviço Nacional de Saúde e fazer com que os portugueses fiquem em casa. Trata-se de um projeto da SOCKAPRO, numa parceria com a famalicense Campos & Campos.

A maior ajuda que todos podem dar a quem trabalha na linha da frente do combate ao Covid-19, é ficar em casa e foi com este objetivo que a marca portuguesa lançou estas meias solidárias que apoiam o Serviço Nacional de Saúde.

Disponíveis em packs de 3, 5 ou 9 pares e com diferentes tamanhos a pensar em toda a família, desde os 25 ao 44, as “Stay Home Socks” já se encontram disponíveis para compra no site da marca e com envio gratuito.

Os preços variam entre os 5 e os 9 euros e uma percentagem desse valor, entre os 0.50 e o 1.50 euros, reverte para o SNS. A produção das meias é feita em parceria com a Campos & Campos, a maior fábrica de meias da Europa, que tem sede em Vila Nova de Famalicão.

A marca desafia, ainda, os portugueses a partilharem os dotes desportivos e artísticos utilizando apenas os pares de meias no Instagram, com a tag #stayhomesocks.