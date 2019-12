Há mais uma luz verde para a criação da rede de transportes entre Famalicão, Santo Tirso e Trofa

A Área Metropolitana do Porto (AMP) aprovou na última sexta-feira, por unanimidade, o memorando de entendimento sobre as linhas intermunicipais que atravessam concelhos de Famalicão, Santo Tirso e Trofa e que possibilita a constituição de uma rede de transportes entre os três municípios. A CIM do Ave já havia dado luz verde à pretensão dos três municípios que avançaram para a criação da MobiAve.

A Associação de Municípios MobiAve vai gerir a rede de transportes públicos rodoviários dos concelhos de Santo Tirso, Vila Nova de Famalicão e Trofa, dando corpo a um projeto que começou a ganhar forma em 2017 e cujos responsáveis autárquicos acreditam que vai contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, contribuindo para o aumento da utilização dos transportes públicos em detrimento de viatura própria.

A nova rede de transportes públicos intermunicipal, que será gerida pela MobiAve, foi alvo de um estudo de planeamento sobre a mobilidade de passageiros na área territorial dos três concelhos, tendo em vista a organização de futuras concessões de serviço público de transporte à população, que terá uma população estimada em cerca de 250 mil habitantes para servir.

O Presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, participou como observador convidado na reunião da AMP e agradeceu o voto de confiança, sublinhando que o projeto em causa vai representar uma melhoria das condições de acessibilidades para os habitantes não só daqueles três municípios, como também dos que diariamente se deslocam para aquele território por motivos profissionais.