O Agrupamento de Centros de Saúde de Braga (ACES) têm uma linha que pode funcionar como complemento ao SNS24.

O serviço funciona de segunda-feira a domingo, entre as 8h00 horas e as 20h00 horas, e está acessível através do número 220 411 194.

De acordo com o Diário do Minho, o atendimento na linha COVID Braga é efetuado por Médicos de Medicina Geral e Familiar do ACES de Braga. Este número foi já divulgado aos utentes deste ACES através de um dMS, com proveniência da ARS Norte.