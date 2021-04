Nos últimos dias tem-se registado um aumento da procura do serviço de urgência do Centro Hospitalar do Médio Ave de Famalicão, por pessoas que suspeitam estar infetadas pelo sars cov 2 (covid-19).

A revelação foi feita à Cidade Hoje por António Barbosa, presidente do Conselho de Administração do CHMA. O responsável adiantou que, apesar deste aumento, o número de internamentos mantém-se estável há várias semanas. Entre as altas hospitalares e entradas situa-se na ordem dos 20 internados.