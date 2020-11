Há mais restaurantes no serviço de entregas gratuitas lançado pela Câmara de Famalicão

Já são perto de 60 os restaurantes com entregas ao domicílio gratuitas no concelho de Vila Nova de Famalicão.

Recordamos que a iniciativa foi lançada pela autarquia famalicense como forma de ajudar o setor da restauração, bastante fragilizado devido à pandemia.

A lista de estabelecimentos aderentes pode ser consultada aqui.

Os interessados em encomendar refeições com entregas a custo zero devem contactar diretamente com os restaurantes. É obrigatório um consumo mínimo de 10 euros e o pagamento antecipado através de MBWay ou transferência bancária.