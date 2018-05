Há fauna cultural a crescer em Famalicão

Vila Nova de Famalicão vai ganhar um novo espaço de criação artística e de programação cultural regular. Chama-se FAUNA e vai nascer na Quinta da Bemposta, em Joane, entre bosques de plátanos, castanheiros e carvalhos e com o rumorejar das águas do Rio Pele, que atravessa o espaço, como banda sonora permanente.

O projeto é da responsabilidade do Teatro da Didascália, cuja candidatura na área dos cruzamentos disciplinares foi recentemente aprovada pela Direcção-Geral das Artes (DGArtes), com uma das cotações mais altas do país, a segunda maior do Norte e que conta ainda com o apoio do Município de Vila Nova de Famalicão.

O espaço FAUNA vai ser inaugurado no sábado, 12 de maio, mas antes, esta sexta-feira, recebe a visita do Presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha no âmbito de uma jornada pela Inovação de Vila Nova de Famalicão.

O espaço conta com uma sala não-convencional para a apresentação de espetáculos, rodeada por jardins e floresta, onde serão desenvolvidas e programadas obras em contexto site-specific. O objetivo passa por criar um ponto de encontro dos diferentes públicos no âmbito dos vários projetos transdisciplinares da companhia a nível local e regional, como o circo contemporâneo, o teatro, a música e o património. Um espaço de fruição artística alternativo a espaços culturais mais institucionalizados, o FAUNA será ainda o local privilegiado no que respeita a um trabalho de desenvolvimento continuado dos públicos locais, através de iniciativas regulares de programação e formação.

Recorde-se que, entre outros, o Teatro da Didascália é a entidade responsável pela organização do Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous, dedicado às artes de rua e circo contemporâneo, pelos Território Dramáticos, um observatório anual dedicado à dramaturgia nacional e que tem como objetivo pensar as práticas de criação teatral sedimentadas por todo o país, privilegiando a pluralidade estética e artística, e pelos Contos d’Avó, uma viagem ao maravilhoso mundo da tradição oral.