Gustavo Assunção cumpre 50 jogos com a camisola do FC Famalicão

O jovem jogador do FC Famalicão cumpriu, este domingo, no jogo diante do Clube Desportivo Tondela, a 50.ª partida ao serviço do emblema famalicense.

Aos 20 anos e com a braçadeira de capitão no braço, o médio jogou os 90 minutos.

Contratado no início da temporada 2019/2020, Gustavo Assunção estreou-se pelo Futebol Clube de Famalicão a 3 de agosto de 2019, na receção ao Sporting da Covilhã, em partida da 2.ª fase da Taça da Liga. Desde então, somou 41 jogos na Liga NOS, 8 na Taça de Portugal e 1 na Taça de Liga.