Guimarães: Várias pessoas ficam sem carteira no meio das ações de rua dos partidos

Durante este fim de semana, várias pessoas ficaram sem carteira e apresentaram queixa por furto na PSP, em Guimarães.

Segundo relata o Guimarães Digital, as queixas estão relacionadas com as ações de rua dos partidos pelas ruas da cidade vimaranense.

Os amigos do alheio terão aproveitado a confusão das arruadas para se infiltrarem nos grupos e furtarem as carteiras. Algumas ainda chegaram a ser encontradas mas já sem o dinheiro.