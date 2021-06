Uma mulher morreu, na manhã desta terça-feira, depois de cair de um segundo andar, na Av. D. Afonso Henriques, em Guimarães.

A vítima estaria a limpar as persianas do apartamento quando se terá descuidado e cair para a via.

Segundo o Correio da Manhã, a mulher foi encontrada na rua por uma popular e o óbito acabou por ser declarado no local.