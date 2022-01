Guimarães: Médica suspensa por anestesiar vários doentes em simultâneo

As viaturas da PSP podem parar devido à falta de combustível, avança o Jornal de Notícias.

De acordo com aquela publicação, a situação foi originada com a não renovação do contrato de fornecimento com a Galp.

Ao JN, fonte da Direção Nacional da PSP disse que “há restrições para os carros patrulha, sendo privilegiada a ida a ocorrências em curso, em detrimento do patrulhamento normal.”

Durante esta terça-feira é espectável que a situação, que se deveu a “questões burocráticas”, fique resolvida e os veículos possam voltar a ser abastecidos.