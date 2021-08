Duas pessoas morreram, na sequência de um acidente de viação entre um carro e um camião, em Souto Santa Maria, Guimarães.

Segundo avança o Jornal de Notícias, o acidente aconteceu na Rua de Santa Maria e as vítimas mortais, do sexo masculino, seguiam no veículo ligeiro.

O socorro foi prestado pelos Bombeiros das Taipas.