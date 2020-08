Guimarães: Desconhecida entra em casa para roubar bolsa e chaves do carro que usou para fugir

Uma habitação, localizada na Avenida D.Afonso Henriques, em Guimarães, foi alvo de um furto, na madrugada da última quinta-feira.

O proprietário da casa, que ainda estava acordado no momento do furto, deparou-se com a desconhecida no corredor da habitação. Assim que mulher reparou que estava a ser observada, pegou na mala que se encontrava pousada, avaliada em mais de mil euros, e pôs-se em fuga.

Apesar de ter sido perseguida, a meliante conseguir escapar.

A mulher, depois de ter dado conta que no interior da mala que havia roubado estava uma chaves de um Smart, procurou a viatura estacionada e acabou por se colocar em fuga nela.

Desde então nunca mais foi localizada.

O Smart é de cor cinzenta e tem a matrícula 40-MR-27.

O alerta para o furto da viatura foi dado na manhã seguinte, depois do proprietário ter constatado que também lhe haviam levado o automóvel.

Fonte: Braga TV