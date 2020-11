Guimarães: Centenas festejaram este domingo de manhã o dia do Pinheiro

Foi dado este domingo, na presença de centenas de pessoas, o arranque da festa anual dos estudantes de Guimarães, as Nicolinas.

No centro histórico da cidade berço, enquanto muitos tocavam bombos, outros tantos assinalavam o momento em convívio, como mostram as imagens da reportagem do Guimarães Digital.

De acordo com o Guimarães Digital, e uma vez que o concelho de Guimarães regista uma atividade pandémica elevada, a iniciativa contou com o acompanhamento da PSP que nunca viu necessidade para atuar.