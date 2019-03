Guilherme Enes é Vice-Campeão Nacional de Triatlo Técnico

O atleta da equipa Papa Léguas sagrou-se, no passado fim de semana, vice-campeão nacional de Triatlo Técnico (60 metros barreiras, lançamento do peso e salto em comprimento) com 1826 pontos, no campeonato disputado na pista de Alpiarça, Santarém.

Guilherme Enes junta o 2º lugar nacional ao recorde regional (1877 pontos) alcançado no Triatlo Técnico Regional disputado em fevereiro passado, em Braga. Coletivamente, a Papa Léguas obteve o 7º lugar nacional (entre 158 equipas classificadas), sendo a melhor equipa do distrito de Braga e a 2ª da zona Norte.