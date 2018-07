Guerra de empresas de segurança privada no Minho faz quatro detidos

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga, através do Departamento de Investigação Criminal e com a colaboração da Diretoria do Norte e da Unidade Local de Vila Real, anunciou esta quinta feira a detenção de quatro indivíduos, seguranças privados de profissão, suspeitos de participarem em vários episódios violentos de uma alegada “guerra” entre duas empresas de segurança privada da zona de Guimarães.

«Uma investigação pela prática de crimes de associação criminosa, homicídio na forma tentada, ofensas à integridade física, detenção armas proibidas e ameaças», revelou a PJ, indicando que os detidos têm entre os 20 e 36 anos de idade.

Segundo o Diário do Minho, as empresas de segurança privada mantinham disputa de clientes, na região e noutros pontos do Norte do país, com o objetivo de dominar o mercado da noite em bares e discotecas.

A PJ deteve em flagrante delito «quatro homens a quem foram apreendidas armas de fogo, armas elétricas e soqueiras» depois de buscas em residências.

O clima de “guerra” durava há um ano, chegando mesmo a existir uma tentativa de homicídio de um responsável de uma das firmas.

«A investigação, iniciada em 2017, culminou com a realização de dez buscas domiciliárias», disse a PJ.

Os detidos vão ser presentes à autoridade judiciária competente para interrogatório e aplicação de eventuais medidas de coação.