O guarda-redes Ricardo Fernandes é reforço do Futebol Clube de Famalicão para as próximas duas temporadas. O jogador de 23 anos rescindiu o vínculo contratual com Os Belenenses e assinou com o FC Famalicão até junho de 2020.

Nas primeiras impressões com o símbolo do Vila Nova ao peito Ricardo Fernandes disse estar muito satisfeito pela oportunidade de jogar no clube. “Venho para trabalhar e ajudar a equipa. Esta é a minha forma de estar e trago muita vontade de contribuir para o sucesso desportivo do clube”.

Ricardo Fernandes esteve no último ano no Belenenses mas conhece bem o novo clube. “Defrontei o Famalicão quando jogava na AD Fafe e conheço bem a cidade do tempo em que fui jogador da AD Oliveirense. Sei por isso da grande paixão dos adeptos, do crescimento que o clube tem registado e também da ambição e responsabilidade que é jogar no FC Famalicão. É este o compromisso que trago e estou ansioso pelo começo da nova temporada” disse o jogador depois de rubricar contrato.

Ricardo Fernandes é o primeiro reforço do plantel para a época 2018/2019.