Rute Costa, guarda-redes da equipa feminina do FC Famalicão, está convocada para a Seleção Nacional.

O selecionador Francisco Neto chamou Rute para as jornadas de qualificação do Europeu feminino, contra a Finlândia, a 19 de fevereiro, e a Escócia, no dia 23 de fevereiro.