Grupo que vandalizou muro do GRAL viu ultimato na Cidade Hoje, apresentou-se no clube e pediu desculpa

O grupo de duas pessoas que, esta semana, aproveitou uma das noites para vandalizar um dos muros do Grupo Recreativo de Avidos e Lagoa (GRAL) viu, na Cidade Hoje, o ultimato que o clube lhes havia feito, e já apresentou um pedido de desculpas.

Recordamos que, horas depois do grupo ter escrito uma frase numa das paredes do GRAL, a direção do clube, através de um post na rede social facebook, deu a conhecer que tinha em sua posse imagens que podiam identificar os envolvidos. O GRAL, ainda assim, deu oportunidade aos jovens para, até este sábado, se apresentarem nas instalações e resolverem de forma amigável a situação.

De facto, foi isso que aconteceu. Os elementos que estiveram envolvidos neste ato, ao verem a notícia na Cidade Hoje, contactaram a direção do GRAL e assumiram a autoria da pintura.

O clube aceitou o pedido de desculpas e, neste domingo a frase já foi apagada. Os jovens, de forma a redimirem-se da atitude que tiveram, comprometeram-se a ajudar o GRAL na pintura geral às instalações, a decorrer em breve.