A Delta Cafés, do Grupo Nabeiro, prepara um apoio ao setor da restauração, bastante fragilizado pela pandemia de Covid-19.

De acordo com a imprensa nacional, com a iniciativa “Juntos Somos mais Fortes”, a Delta Cafés vai oferecer um conjunto de produtos do portefólio do Grupo Nabeiro, cujo valor de venda equivale a um milhão de euros.

Os cabazes vão ser oferecidos através da plataforma Delta GO – programa de fidelização.