Grupo Montepio leva o Dia do Voluntariado ao Centro Social e Cultural de S. Pedro de Bairro

O Dia do Voluntariado Montepio está de volta a 25 de maio, na sua 6ª edição, uma iniciativa da Associação Mutualista Montepio que leva os seus colaboradores a participar em ações de solidariedade em três instituições do distrito de Braga.

O Centro Social e Cultural de S. Pedro de Bairro, em Vila Nova de Famalicão, a Habitat For Humanity Portugal, em Vila Verde, e a CERCIGUI, em Guimarães, são as três instituições que recebem, a 25 de maio, os colaboradores-voluntários do Grupo Montepio, prontos a arregaçar as mangas e a vestir a camisola por quem mais necessita, exemplificando o espírito de entreajuda que caracteriza a Instituição.

Os trabalhos passam por reabilitações, demolições, limpezas e pinturas de paredes dos espaços selecionados pela Associação Mutualista, num dia preenchido pela vontade de ajudar.

“O Grupo Montepio trilha o seu caminho a partir de um forte sentido de responsabilidade e da vontade de fazer mais e melhor, junto da comunidade em que se insere. O Dia do Voluntariado Montepio desafia o melhor do Grupo Montepio – as pessoas – a pôr mãos à obra, demonstrando que, juntos, somos, de facto, mais fortes”, afirma António Tomás Correia, Presidente do Conselho de Administração do Montepio Geral – Associação Mutualista.

No final de 2017, a Confederação Portuguesa de Voluntariado (CPV) distinguiu a Associação Mutualista Montepio com o Selo de Qualidade em Voluntariado Join4Change ao nível da Excelência. A distinção reconhece as boas práticas de gestão do Programa de Voluntariado Corporativo do Grupo Montepio.