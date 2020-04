Grupo Israelita confia a construção de novos projetos imobiliários à Gabriel Couto

O grupo israelita Targa-Urbanic pretende investir em Portugal cerca de 100 milhões de euros até 2023. Desde que chegou a Portugal, o grupo já efetivou mais de uma dezena de aquisições imobiliárias, entre terrenos e imóveis para construir e/ou reabilitar, sendo que esta foi apenas a primeira ronda de investimentos do grupo em território nacional. O grupo israelita tem como objetivo criar, nos próximos cinco anos, um portefólio de cerca de 700 apartamentos reabilitados, tanto no Porto como em Lisboa.

A construtora famalicense Gabriel Couto foi a empresa selecionada pelo grupo para a construção de dois novos projetos imobiliários localizados no Porto: “João das Regras” e “Paraíso 49”.

Para Daniel Costa, Diretor Comercial do grupo Gabriel Couto, «a adjudicação destes dois novos empreendimentos imobiliários é um sinal inequívoco da confiança que os grupos investidores, nacionais e estrangeiros, têm vindo a depositar na competência, capacidade técnicas e na qualidade do trabalho desenvolvido pela Gabriel Couto».

De realçar que o grupo famalicense apresenta no seu portfólio destes últimos anos, vários projetos privados, sendo a sua maioria empreendimentos hoteleiros e imobiliários.

Asaf Baumer, Chief Operating Officer do grupo israelita em Portugal, diz que «estamos entusiasmados com a oportunidade de desenvolver estes projetos com uma empresa de construção com 70 anos. A reputação e o profissionalismo do grupo Gabriel Couto foram mais que provados na última década, assegurando-nos que fizemos a escolha certa».