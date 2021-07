Grupo famalicense Cupertinos vence prémios Play

Os Cupertinos foram hoje distinguidos pelos Play – Prémios da Música Portuguesa, na Categoria de Música Clássica / Erudita, com o álbum “Duarte Lobo: Masses, Responsories & Motets”.

Os Play, Prémios da Música Portuguesa, visam premiar as músicas e os artistas que mais se destacaram na Música Portuguesa em 2020, contribuindo também para elevar e promover a música nacional enquanto parte do Património Cultural do nosso País.

A distinção agora alcançada, materializada na conquista do prémio Play, na categoria de melhor álbum de música Clássica / Erudita, permite que os Cupertinos alcancem um patamar e um reconhecimento inédito no nosso país.