Grupo Desportivo de Natação de Famalicão vice-campeão regional de clubes nos Campeonatos Regionais

O Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, sagrou-se vice-campeão regional de clubes nos Campeonatos Regionais, realizados nos dias 07/08 de julho de 2018, nas Piscinas Olímpicas de Campanhã – Porto.

Nestes campeonatos regionais participaram 330 atletas em representação de 22 Clubes, com a Natação de Famalicão a participar com 38 nadadores.

Famalicão sagrou-se campeão regional de clubes no setor masculino, somando 1428 pontos, e vice-campeão regional de clubes no setor feminino ao somar 1211 pontos. Em absolutos, Famalicão ficou imediatamente atrás do Futebol Clube do Porto, sagrando-se vice-campeão absoluto.

A brilhante classificação coletiva só foi possível com a obtenção de excelentes marcas, inúmeros recordes pessoais, significativo número de campeões regionais de categorias e vários tempos mínimos de acesso aos próximos campeonatos nacionais a realizar no final do mês de julho no Jamor em Lisboa.