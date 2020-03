Grupo de Peregrinos de Famalicão disponível para ceder tenda às autoridades de socorro

Um grupo de peregrinos de Vila Nova de Famalicão está disponível para colaborar com as autoridades de socorro, nesta altura onde o país enfrenta a pandemia do Covid-19.

O movimento possuí uma tenda que pode servir aos hospitais e/ou proteção civil. A estrutura permite criar um ambiente de total isolamento do exterior, ideal para qualquer pessoa que possa apresentar suspeitas do novo coronavírus.

Dada a impossibilidade de contacto, via telefone, das entidades a quem este material possa interessar, o grupo pediu a colaboração da Cidade Hoje na divulgação deste apelo.