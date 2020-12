Grupo de famalicenses preparou refeições para consoada de famílias carenciadas do concelho

Pelo 5º ano consecutivo o grupo “Provocar Sorrisos”, na tarde / noite da consoada, trocou a confusão da cozinha de casa pela de um quartel de bombeiros, para estar ao serviço daqueles que, por se encontrarem numa fase menos boa, não conseguiram preparar uma ceia de natal.

Este grupo serviu-se da cozinha dos bombeiros voluntários famalicenses e, com a ajuda dos alimentos doados por parceiros, conseguiram confecionar 15 ceias de natal.

As refeições foram entregues prontas a comer às famílias que não tinham possibilidade de as confecionar, enquanto que as famílias com cozinha receberam um cabaz com todos os alimentos para que pudessem ser cozinhados.

Ao todo foram preparadas 15 ceias e 22 cabazes.