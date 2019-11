Grupo Continental abre empresa no Porto

O Grupo Continental vai abrir um Centro de Desenvolvimento de Tecnologias no Porto. A nova empresa vai empregar cerca de 300 engenheiros.

Inicialmente a empresa abriu nas instalações da Continental Mabor – Indústria de Pneus, S.A. em Lousado, mas mudar-se-à até ao final do ano para a sua nova localização perto da FEUP.

A cerimónia de inauguração das instalações da empresa no Porto está prevista para o início do ano de 2020.

A Continental Engineering Services (como se chama a empresa) desenvolve e fornece produtos, serviços de integração e de consultoria. Vai atuar especialmente em Portugal nas áreas de veículos elétricos, condução autónoma e cibersegurança.

«Com esta empresa abrimos uma porta aos jovens licenciados em Portugal, pois todos os colaboradores da CES são altamente qualificados», referiu Pedro Carreira, presidente do Conselho de Administração da Continental Mabor. O responsável da empresa esclarece que «após quase seis anos de troca de informações, estudos, análises e negociações, é com enorme satisfação que vemos a instalação desta nova empresa em Portugal. Trata-se de mais um passo significativo do que tem sido a nossa estratégia dos últimos anos: trazer para Portugal outras áreas de negócio do Grupo Continental, tal como esta».