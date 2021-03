Grupo Adopthouse: A empresa de Construção e Imobiliária Famalicense que se encontra na vanguarda do mercado

Quando na generalidade os setores da economia nacional apresentam resultados negativos e uma quebra acentuada na produção, agravada pela pandemia de Covid-19, o setor da construção apresenta, pelo contrário, um balanço positivo relativamente ao ano de 2020, alcançado até um crescimento de valor bruto de produção (VBP) de 2,5%.

Neste sentido, o Grupo Adopthouse tem vindo a alcançar um crescimento igualmente interessante, tendo atualmente sete projetos em curso, nomeadamente as moradias –Individuais e em Banda– do projeto Pereira’s Village que se encontra 90% vendido. Apesar de valorizadas pela sua arquitetura intemporal e o design de linhas modernas e contemporâneas, as Pereira´s Village privilegiam acima de tudo o conforto e a qualidade. Para além disso, a tranquilidade proporcionada pela envolvência com a natureza, a proximidade do centro da Cidade e o fácil acesso à entrada da Auto-estrada (A3/A7 e A28), são outros aspetos a favor desta área residencial.

Ainda no sentido de apostar no desenvolvimento da região, o Grupo Adopthouse encontra-se à frente do desenvolvimento dos empreendimentos, já 100% vendidos, sendo eles o Famaliving e o Sinçães Terrace que, apesar dos diferentes ambientes, de um ser constituído por 17 Moradias e o outro ser um Edifício multifamiliar “em cima do Parque de Sinçães”, um dos pulmões da cidade de Famalicão, assimilam-se nos padrões elegantes, acabamentos de qualidade e, mais uma vez, nas linhas contemporâneas, características que destacam desde sempre a Adopthouse.

O Grupo tem vindo a alargar horizontes e para além dos empreendimentos em Vila Nova de Famalicão, encontra-se neste momento com três projetos na zona do Grande Porto, nomeadamente o Douro Village, o City Golf (50% vendido) e o Maia Design (90% vendido).

Para além do sucesso do Maia Design, será lançado dentro de dias um novo Projeto designado de Maia Design 2.

No contexto COVID-19 as alterações e o compromisso implicam algumas mudanças imprescindíveis na forma de trabalho do setor. Neste sentido, a Adopthouse pretende reforçar que, apesar de não querer parar face à situação pandémica atual, compromete-se a fazê-lo de forma a manter a comunidade em segurança e por isso, em parceria com os seus colaboradores e subempreiteiros, garante cumprir todas as regras referidas no Plano de Contingência aplicado pelo Grupo.