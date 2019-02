Greve fecha escolas do concelho

NOTÍCIA ATUALIZADA ÀS 10:36

Devido à greve da função pública, alguns estabelecimentos de ensino do concelho encontram-se encerrados esta sexta-feira devido à falta de funcionários.

A “casa mãe” do agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco não chegou a abrir, bem como a E.B. 2.3. Júlio Brandão.

No agrupamento de escolas D.Sancho I todos os serviços estão em funcionamento e as aulas decorrem com normalidade, exceção para a E.B. Nuno Simões que encerrou a meio da manhã por falta de profissionais.

Outros serviços como repartições de finanças, segurança social, serviços camarários, hospitais e centro de saúde podem ser afetados por este protesto que decorre até ao final desta sexta-feira.