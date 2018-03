Greve dos trabalhadores da IP afeta comboios em Famalicão

Já no que diz respeito ao serviço de comboios urbanos da CP , a Linha de Braga vai contar com oito comboios a chegar à cidade vindos do Porto, ao contrário vão ser seis que vão ligar Braga ao Porto. Para Guimarães vão ser quatro comboios a circular em cada sentido.

Desta forma para as ligações Braga apenas se vão realizar três viagens do serviço Alfa-Pendular e uma para Guimarães.

