Grande Prémio do Minho sai para a estrada em julho

O 30.º Grande Prémio do Minho em ciclismo regressa à estrada de 6 a 8 de julho com Guimarães, Melgaço e Vieira do Minho a assumirem um papel de destaque no desenrolar da competição. A prova, destinada ao escalão júnior e organizada pela Associação de Ciclismo do Minho (ACM), em colaboração com a Federação Portuguesa de Ciclismo, será apadrinhada pelos ciclistas profissionais minhotos Tiago Machado, José Mendes, José Gonçalves e Domingos Gonçalves.

O 30.º Grande Prémio do Minho será disputado por um pelotão de cerca de centena e meia de ciclistas em representação de equipas portuguesas e espanholas. Com o arranque da competição no Centro de Ciclismo do Minho – Guimarães (Souto Santa Maria), a primeira etapa terminará na União de Freguesias de Oliveira, São Paio e São Sebastião (Guimarães), junto à sede da Associação de Ciclismo do Minho. Depois de uma primeira etapa mais propícia para roladores, o pelotão do 30.º Grande Prémio do Minho rumará até Melgaço, o município mais a Norte de Portugal, para enfrentar um trajeto delineado no “destino de natureza mais radical de Portugal”. Vieira do Minho, terra de encantos, ao acolher a partida e chegada da última etapa será o concelho que consagrará o vencedor da 30.ª edição do Grande Prémio do Minho.