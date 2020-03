Graça Freitas e Marta Temido anunciam: “Utentes do lar já estão a fazer os testes para o covid-19”

No balanço diário da Direção Geral da Saúde, este domingo, a diretora Geral da Saúde, Graça Freitas, e a ministra Marta Temido, garantiram que os utentes e funcionários da “Residência das Pratinhas” já se encontram a ser testados para o covid-19.

As responsáveis relembraram nesse ponto de imprensa que, tratando-se de um lar privado, todas as situações relacionadas com o covid-19 deveriam já estar acauteladas, através de um plano de contingência que prevê-se, por exemplo, a substituição de equipas de substituição no caso de existirem infetados.

Entretanto, a Câmara Municipal de Famalicão também se pronunciou sobre este caso, num comunicado que pode ler na ligação em baixo.