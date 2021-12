«Graça e Paz!», mensagem de Natal de D. José Cordeiro

Diante do presépio podemos dizer que a fé nasce do amor, ou melhor, da capacidade de um olhar novo que nasce por sermos muito amados e perdoados em Deus. Tudo canta e grita de alegria: «glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade» (Lc 2, 14). Com Maria e José tocamos o Essencial numa Igreja sinodal e samaritana, como demanda o poeta A. Silesius: «Homem, sê essencial».

O Natal é um mistério de pobreza, simplicidade e esperança. Por isso, não é difícil de compreender para quem tem um coração que vê.

Uma vida sem gratidão é uma vida triste, que ignora a beleza do dom. A nós foi-nos dada a graça de dizer obrigado, de voltar a descobrir a alegria do Evangelho, que torna a vida mais leve com gestos de proximidade, compaixão e ternura para ultrapassar as tensões mais duras e abrir as portas da cultura do encontro e da fraternidade universal.

Como dizia o Grande Arcebispo São Bartolomeu dos Mártires: «o sol que nasceu … veio aquentar a frieza do nosso coração». Jesus, fazendo-se um de nós, ama-nos com um coração de carne!

Um santo Natal!

† José Cordeiro

Arcebispo eleito de Braga

e Administrador Diocesano de Bragança-Miranda