GPS leva PSP até Famalicão para recuperar carro roubado em Braga

O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Braga informou ter recuperado um carro que havia sido furtado da cidade de Braga.

De acordo com o comunicado, esta força policial relata que recebeu uma denúncia, por parte do proprietário do carro desaparecido, a informar que o mesmo teria sido levado do local onde estava estacionado, a Rua Padre Liebrmann, na cidade de Braga.

Com os dados fornecidos pelo proprietário do veículo que se revelaram determinantes (localização GPS), a PSP efetuou diligências, tendo localizado o veículo na cidade de Vila Nova de Famalicão, onde foi recuperado

Comunicado PSP