Governo vai dar prémio a quem devolver garrafas de plástico

O Estado vai financiar um sistema de incentivo à devolução e depósito de embalagens de bebidas em recipientes de plástico não reutilizável, com vista a garantir o seu encaminhamento para a reciclagem.

A medida, publicada em Diário da República esta quarta-feira, vai estar sob a forma de projeto-piloto até ao final do próximo ano.

O prémio para os consumidores ainda não é conhecido porque aguarda “despacho do membro do Governo responsável pela área do ambiente”, o ministro João Matos Fernandes. No entanto, este sistema será implementado até ao dia 31 de dezembro de 2019, segundo a lei publicada em Diário da República.

Para implementação do sistema de incentivo, irão ser “disponibilizados equipamentos que permitam a devolução das embalagens de bebidas em causa, a instalar em grandes superfícies comerciais”.