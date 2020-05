Em tempo de pandemia, o acesso às praias portuguesas vai ser diferente. Tal como anunciado há semanas, o governo está a estudar medidas para controlar o número de pessoas nos areais e, com isso, evitar que o vírus se propague.

Esta quinta-feira, André Silva do PAN, no final de uma reunião com o primeiro-ministro, revelou aos jornalistas que o governo pretende aplicar nas praias um “semáforo ou uma indicação luminosa da lotação da praia”.