A informação é avançada pelo jornal Correio da Manhã deste domingo. Segundo esta publicação, o governo pondera aliviar as medidas restritivas de combate à pandemia assim que o número de novos casos Covid-19 baixar para valores próximos dos dois mil.

Quanto aos cafés e restaurantes, um dos setores que mais sofreu com a pandemia, só devem voltar a abrir em pleno no final do mês de abril, altura em que se prevê que haja um desconfinamento maior.