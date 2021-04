Governo pode travar desconfinamento: Instituto Ricardo Jorge diz que Rt está acima do limite

O plano de desconfinamento pode ser travado pelo governo a qualquer momento. A afirmação é do Primeiro Ministro de Portugal, António Costa, e pode ser colocada em prática em breve, uma vez que o nível do Rt já deverá estar acima do limite que foi definido pelo governo.

Os cálculos do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge revelam que o Rt se encontra em 1,02, sendo que o limite é 1. Contudo, e segundo o último balanço da Direção Geral da Saúde, o Rt situa-se no 0,94, com uma tendência de crescimento nos próximos dias.

A confirmar-se a subida, o desconfinamento pode ser travado com a criação de estratégias locais para combater a propagação do vírus nos territórios que se revelem mais fragilizados pela pandemia.