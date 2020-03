Governo não revela verdadeiro número de infetados, acusa Paulo Cunha

O presidente da Câmara Municipal, assume, no Twitter, que o governo não revela o verdadeiro número de infectados e que falta equipamentos de proteção individual. Uma posição escrita esta terça-feira na rede social e que encontra eco nos profissionais do setor que têm dado conta disso mesmo.

O autarca de Famalicão noutro post, este de segunda-feira, fala da falta de articulação entre as várias respostas locais e nacionais, no combate ao Covid-19. A seu ver «é uma consequência da falta de um nível intermédio de governo» que poderia ser obstado com a Regionalização, defende.