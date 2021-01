Governo já confirmou: Vem aí novo confinamento

Portugal vai avançar com um novo confinamento.

A informação, que já havia sido avançada por alguns partidos, tendo sido agora confirmada pelo governo, na pessoa da ministra Mariana Vieira da Silva.

Nas próximas horas / dias vão decorrer uma série de reuniões com parceiros sociais para serem discutidas que medidas devem fazer parte deste novo confinamento total.

Os partidos que já reuniram com o governo avançam que este confinamento será muito idêntico ao primeiro, no início da pandemia, com exceções para algumas áreas de negócio.