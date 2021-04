Governo extingue CDOS e cria cinco comandos regionais

O Governo vai avançar com a extinção dos 18 Comandos Distritais de Operações e Socorro (CDOS) no seguimento da reforma do sistema de proteção civil.

O novo modelo vai assentar em cinco comandos regionais e 23 comandos sub-regionais (um por cada uma das comunidades intermunicipais em que o país agora está dividido). Terá participação direta dos corpos de bombeiros voluntários e das autarquias locais.

Segundo proposta aprovada pelo Conselho de Ministros desta quinta-feira, no Norte haverá apenas um comando. Os cinco comandos regionais vão ficar sediados nas atuais instalações dos CDOS.